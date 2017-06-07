طقس الخميس صاف مع ارتفاع إضافي في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الخميس صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة:طقس ربيعي دافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل.

طقس الخميس صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الأرز من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

الانقشاع متوسط.

الرطوبة على الساحل بين 60 و 80 %

حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 27 درجة.

الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:27.05 ساعة غروب الشمس:47.19