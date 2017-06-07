لسنا إنعزاليين… قاطيشا: انسحاب “حزب الله” من السلسلة الشرقية يعود لمعرفته انها باتت نقطة ضعف

أكد مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبة قاطيشا ان شياطين التفاصيل كثيرة في قانون الانتخاب، من طريقة احتساب الاصوات الى عتبة الاحتساب والصوت التفضيلي، وهناك قضايا تتطلب حلولاً قبل ان نصل الى المكننة الحديثة. وقال: “عندما نقترح قانون كـ”قوات لبنانية” نقترحه للبنان المستقبل ولتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين”.

قاطيشا وفي مقابلة عبر “المستقبل”، لفت الى ان التفاؤل بنجاح المحادثات التي تدور حول قانون الانتخاب قد يعود الى سريتها، وفي علم المفاوضات، الربع ساعة الاخير هو لصوغ الحلول، وقد يكون الربع ساعة الاخير في قانون الانتخاب السبت.

وتابع: “نحن و”الوطني الحر” حزبان ولكل منا طريقته بالتعامل مع الامور، ونحن مجتمعان على تأمين صحة التمثيل، ولسنا بإنعزاليين إنما مشروعنا لكل اللبنانيين”. واشار الى ان “القوات” متمسكة بالطائف، وعندما تطالب بالتمثيل الصحيح لا تتلاعب بالدستور لا هي ولا الوطني الحر”.

واعتبر ان الشعب اللبناني من 50 سنة وهو يعيش بحالات حرب وازمات والسياسيون يعرفون ذلك، وعلى الجميع ان يضحوا لقيام لبنان.

وعن إمكانية التحالف مع”الكتائب” في الانتخابات النيابية، قال: “من الممكن ذلك، ففي الانتخابات كل شيء مسموح وخصوصاً في قوانين النسبية، و”القوات” ستخوض الانتخابات في كل لبنان.

وعن الشعار الذي ستخاض على اساسه الانتخابات، اردف: “شعارنا الشفافية وبناء الدولة ونحن لسنا ابناء الاقطاع انما ابناء الناس والشعب، وقانون الانتخاب ليس لزيادة الحصص، انما الهدف تأمين صحة التمثيل لجميع اللبنانيين، ومتمسكون بنقل المقاعد لأن ذلك يصب بتصحيح التمثيل لكل مكونات الوطن”.

وعن امكان ان يطيح حادث امني بالإنتخابات، جزم قاطيشا: “ان يحصل حادث امني مفاجئ لا يمنع الدول والمؤسسات من القيام بواجباتها، خصوصاً الانتخابات”.

واضاف: “الجيش اللبناني ينسق مع القيادة الاميركية لتزويد الجيش ليتمكن من محاربة الارهاب، والزيارات روتينية لزيادة الدعم والمعنويات وذلك لا يعني ان الزيارات تحمل ما هو جديد”.

واعتبر ان انسحاب “حزب الله” من السلسلة الشرقية يعود لإعتباره هذه السلسلة باتت نقطة ضعف، واردف: “اعتقد ان دخول اميركا بإدارة ترامب سيساهم في حل الازمة السورية بطريقة اسرع نتيجة قوته ونفوذه وسياساته، وخطاب اميركا اليوم معروف تجاه ايران، بما معناه ان لك دور طبيعي وحدود لا يجوز ان تتخطيها”.

واوضح: “نتمنى ان يكون التوافق العربي سليم وحتى مع ايران لو انها تلتزم حدودها وتتوقف عن محاولة فرض شروطها على الشعوب، وهناك نوايا طيبة عند امير الكويت لإيجاد حلول للأزمة الخليجية.

وختم: “اميركا اليوم تدعم كل موقف تأخذه الدول العربية بالإجماع، ومن هنا مبرر اتصال ترامب بالملك السعودي، واميركا قوى لا بد من الاعتراف بها وبأن تأثيرها على العالم بأثره كبير”، متوقعا ان اجتماع استانا حلقة من حل كبير في سوريا، والحل لا يمكن ان يكون من دون تدخل اميركا والسعودية.