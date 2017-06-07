العجوز: ما حصل في طهران تمثيلية ساخرة

اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية للرواد العرب زياد العجوز بأن ما حصل اليوم في طهران يقع في خانة البرامج الرمضانية التلفزيونية الساخرة، وأضاف: لقد تابعنا عبر مختلف وسائل الإعلام هذه التمثيلية التي أعدها وأخرجها ومثلها أناس مبتدؤون انكشف أمرهم منذ اللحظة الأولى.

وأردف، في خضم القرار الحازم والحاسم بمحاربة الإرهاب والدول الداعمة له، وبعد أن شعر النظام الفارسي الإيراني بأنه لن يكون بمنأى عن هذه المواجهة، كونه من أبرز الداعمين للإرهاب، وبعد تساؤلات عدة كيف للإرهاب ولداعش تحديدا أن تضرب كل العالم إلا ايران واسرائيل، وبما أن داعش هو صنيعة النظام الفارسي والصهيوني، وظنا من نظام ولاية الفقيه بأن هكذا تمثيلية ستعطيه صك براءة لدعمه للإرهاب فقامت أجهزته المعنية بتأمين ما سمي بالعمل الإرهابي ليكون مطية للتهجم على المملكة العربية السعودية وتحميلها مسؤولية هذا العمل.

ولأننا نعيش في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد كشفت تلك المواقع صورا لنواب في البرلمان الإيراني، يأخذون صورا لهم، وكأن شيئا لم يكن، في الوقت الذي كان يعلن فيه بإن هناك هجوما وقتلى ورهائن.

وتابع العجوز: “لقد انبرت وسائل الإعلام التابعة للنظام الفارسي الآرهابي وسارعت بإتهام ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه نفذ تهديده بنقل المعركة الى داخل ايران. ونقول للنظام الفارسي ومن يواليهم، بأن السعودية لم ولن تعتمد العمليات الإرهابية نهجا لرد الإعتداءات، ولها من الحكمة والقوة والرجال والعتاد لتقود معركة ومواجهة حقيقية وجها لوجه، ولا حربها تكون بالوكالة عبر مرتزقة مستزلمين.. فآل سعود ما تعودوا الهروب او التلطي أو الإنكفاء، ولا حتى التقهقر، فهم قادة رجال، وأهل الميدان، والساحات تعرفهم والتاريخ كتب وسبكتب عنهم وعن بطولاتهم ونجاحهم وانتصاراتهم”.

وختم قائلاً: “اليوم، يرتجف اركان النظام الفارسي رعبا..هم مشتتون ضائعون خائفون وجبناء..لم يجدوا سوى هذه التمثيلية الفاضحة اليوم، لعلها تنشلهم من تهمة دعمهم للإرهاب، ولكن كاد المريب أن يقول خذوني”.