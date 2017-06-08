اللواء إبراهيم إستقبل السفير الإلماني

استقبل مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم صباح اليوم، سفير اليمن الجديد في لبنان عبد الله الكريم حسن الدعيس، في زيارة تعارف.

وبحث السفير الدعيس مع اللواء ابراهيم أوضاع الجالية اليمنية في لبنان وكيفية تسهيل معاملاتهم من قبل المديرية العامة للأمن العام في ظل الظروف الامنية التي تمرّ بها اليمن.

وظهراً، استقبل اللواء ابراهيم السفير الالماني Martin Huth مارتن هوت، وبحثا الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى سبل التعاون بين المديرية العامة للامن العام والسفارة الالمانية.