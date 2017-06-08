المدرّبون الصغار يحذّرون الكبار من مخاطر الحوادث وألسنة النار

فكرة مميزة أطلقتها إدارة ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات في كسارة /زحلة ضمن الأسبوع الثقافي الذي تقيمه في ختام العام الدراسي. في الباحة الخارجية للمدرسة وقف تلامذة الصف الخامس أساسي ، الذين تتراوح أعمارهم بين العشر والإحدى عشرة سنة، بلباس شبيه ببزات رجال الإطفاء جنباً إلى جنب مع عناصر الدفاع المدني تحت قبّة الخيمة التي نصبت لهذا الغرض. وقد توافد الأهالي للإطلاع على ما يجري وفوجئوا أن الصغار يتولون تقديم الإرشادات تحت أنظار عناصر الدفاع المدني. بطلاقة ملفتة وباللغتين العربية والإنكليزية تحدّث الصغار عن عمل رجال الإطفاء والدور المناط بهم في المجتمع وضرورة تذكر الرقم 125 للإتصال بهم عند وقوع اي طارىء.

وكان العناصر قد أحضروا معهم العتاد الذي يستعمل عند تنفيذ مهام الإطفاء (مجموعة الهواء، البزة الواقية…) والإنقاذ (أدوات الإنقاذ الهيدروليكية) والإسعاف …وذلك لعرضه على المواطنين الذين شاركوا في فعاليات هذا النهار.

وفي الختام أضرموا النار داخل برميل لإظهار كيفية إخماد الحريق دون التعرّض لأي أذى.