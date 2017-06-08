شبكة قناة “الجزيرة” القطرية تعرضت لهجوم معلوماتي شامل

أعلنت شبكة قناة “الجزيرة” القطرية اليوم الخميس ان مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض لهجوم معلوماتي ولمحاولة اختراق، بعد نحو اسبوعين من اعلان الدوحة عن خرق طال وكالة الانباء الرسمية وتسبب بازمة دبلوماسية كبرى مع دول خليجية.

وقالت في بيان “تتعرض حاليا مواقع شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقمية لمحاولات اختراق ممنهجة ومستمرة وإن هذه المحاولات يتزايد نشاطها بشكل كبير وتتبع أساليب مختلفة”، مضيفة ان الهجوم “يستهدف كل انظمتها ومواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي 24 ايار، أعلنت قطر ان الموقع الالكتروني لوكالة الانباء الرسمية التابعة لها تم اختراقه “من قبل جهة غير معروفة” وأنّ المخترقين نشروا عليه تصريحاً “مغلوطاً” نسبوه الى امير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

والبيان الذي نشر على موقع “قنا” المخترق تناول قضايا سياسيّة إقليميّة حساسة مع دول أخرى في المنطقة، بما فيها إيران وإسرائيل، وكذلك علاقة الدوحة بالرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

ورغم نفي قطر ان تكون التصريحات وردت على لسان الامير، قامت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين بقطع علاقاتها مع الدوحة على خلفية هذه التصريحات، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات اليها واغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.