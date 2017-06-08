وزيرا البيئة والفساد في الكورة…. الخطيب: وجّهنا إنذارات للمعامل تويني: الصناعة لم توجد لتخنق الانسان

زار وزير البيئة طارق الخطيب ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني يرافقه مركز اتحاد بلديات الكورة – اميون.

الخطيب

اشار الخطيب الى انه “قام بعدة جولات على معامل السكر والملح وشركات الترابة، وتأكد ان كل ما قيل من كلمات حول الواقع السيئ واثاره السلبية هو صحيح، لذلك حددنا الاخطاء البيئية ووجهنا انذارات لاصحاب هذه المعامل للالتزام بها ضمن مدة محددة”، موضحا “اننا لا نريد اقفال هذه الشركات بل الحفاظ على صحة الانسان الذي يعيش ضمن محيطها”، مؤكدا انه “اذا لم تلتزم حينها سنتخذ الاجراءات الضرورية بحقها”.

وأوضح ان “المسؤولين هم بخدمة الناس”، مؤكداً “انهم ليسوا حكما بين اهالي الكورة واصحاب المصانع بل ما يهمنا هو ان تتمتع الكورة ببيئة سليمة كما الامر بالنسبة لكل قرى لبنان”.

وعن موضوع تلوث المياه الجوفية طالب الوزير الخطيب “بالتعرف على ابار المياه المرخصة والصالحة للشرب وتمييزها عن الاخرى غير المرخصة لتوقيفها عن العمل”.

تويني

واثنى تويني بدوره على الكورة وجمالها، مشيرا الى “زياراته الاسبوعية للصرح البطريركي ولغبطة البطريرك اليازجي ولمميزاتها بأنها تضم مختلف الاطياف اللبنانية”. مشيرا ان “الافراد الذين يمتلكون المال والسلطة هم الاقوياء في هذا البلد”.

واضاف قائلا: “اليوم تأثرت كثيرا عندم ارسل لي احد ابناء البلدة فيديو عن واقع المشاكل التي تسببها معامل الاسمنت والسكر في القضاء لان الانسان خلق الصناعة وليست الصناعة وجدت لتخنق الانسان”، مشددا على “رفضه ما يحدث”، مؤكدا ان “رئيس الجمهورية يتابع الموضوع هذا، لأن الصناعة هي العلم والمعرفة ونحن ندرس سبل تقوية وتعزيز دورها في لبنان بغض النظر عن مواقف اهلها السياسية”.

وطالب تويني الاهالي في الكورة ان “يتوحدوا لينسوا خلافاتهم السياسية في سبيل احياء وتنظيم الصناعة الوطنية التي يشتغل قسم كبير من اهل الكورة فيها”. موضحا ان “هذا الملف سيتابع الى ان يصل الى النتيجة المرجوة”.