عناوين “المسيرة” ـ بعد 41 عاماً… بسام طربيه: هكذا أنقذت تلاميذي

عناوين “المسيرة” – العدد 1614

ـ أمن الإنتخابات بعد القانون

ـ قانون الإنتخاب… إنجاز قواتي-عوني

ـ قصة وطن في مدرسة دير مار شربل- الجية عام 1976 (1)

بسام طربيه مزّق هويته حمل دفتر المذكرات وانطلق مع تلاميذه إلى الولادة الثانية

ـ النائب أكرم شهيّب: الجبل خط أحمر بالنسبة الى جعجع وجنبلاط

لا انتصارات وهمية في قانون الإنتخاب والنتائج غامضة

ـ راعي ابرشية الموارنة في فرنسا المطران مارون ناصر الجميل لـ”المسيرة”:

موارنة أوروبا جسر عبور بين الشرق والغرب

دورنا تاريخي ونسعى لامتلاك كنائس جديدة

ـ لماذا خرج ترامب من اتفاق باريس للمناخ؟

التمويل الأميركي سيتوقف وحرارة الأرض الى ارتفاع

ـ أميركيون لبنانيون يحكمون مع ترامب

طرق الوصول الى البيت الأبيض كثيرة

ـ لندن : تحبّها من أوّل سفرة

ـ جاكلين… سيدة الإغراء!

“بومبا” الستينات معتزلة منذ التسعينات:

لم أندم وأعيش بكرامتي

ـ كنيسة مار منصور حاملة جروح الحرب

هيكل الروح ينتظر بناء هيكل الجسد

ـ “نادي بيروت” ينتقل الى الدرجة الأولى

نديم حكيم: لسنا مستعجلين على البطولة

ـ آخر مشهد: هكذا يكون النأي

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or:[email protected]