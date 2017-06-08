عناوين “المسيرة” ـ بعد 41 عاماً… بسام طربيه: هكذا أنقذت تلاميذي

المسيرةالخميس 08 حزيران 2017 عناوين “المسيرة” ـ بعد 41 عاماً… بسام طربيه: هكذا أنقذت تلاميذيعناوين “المسيرة” – العدد 1614ـ أمن الإنتخابات بعد القانونـ قانون الإنتخاب… إنجاز قواتي-عونيـ قصة وطن في مدرسة دير مار شربل- الجية عام 1976 (1)بسام طربيه مزّق هويته حمل دفتر المذكرات وانطلق مع تلاميذه إلى الولادة الثانيةـ النائب أكرم شهيّب: الجبل خط أحمر بالنسبة الى جعجع وجنبلاطلا انتصارات وهمية في قانون الإنتخاب والنتائج غامضةـ راعي ابرشية الموارنة في فرنسا المطران مارون ناصر الجميل لـ”المسيرة”:موارنة أوروبا جسر عبور بين الشرق والغربدورنا تاريخي ونسعى لامتلاك كنائس جديدةـ لماذا خرج ترامب من اتفاق باريس للمناخ؟التمويل الأميركي سيتوقف وحرارة الأرض الى ارتفاعـ أميركيون لبنانيون يحكمون مع ترامب طرق الوصول الى البيت الأبيض كثيرةـ لندن : تحبّها من أوّل سفرةـ جاكلين… سيدة الإغراء!“بومبا” الستينات معتزلة منذ التسعينات:لم أندم وأعيش بكرامتيـ كنيسة مار منصور حاملة جروح الحربهيكل الروح ينتظر بناء هيكل الجسدـ “نادي بيروت” ينتقل الى الدرجة الأولىنديم حكيم: لسنا مستعجلين على البطولةـ آخر مشهد: هكذا يكون النأي للإشتراك في “المسيرة” Online: http://www.almassira.com/subscription/signup/indexfrom Australia: 0415311113 or:[email protected]كلمات مفتاحية:عناوين المسيرةالمصدر: المسيرة