سلسلة توقيفات… تحرش بقاصر وتزوير ونشل

بناءً على معلومات مؤكدة توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخصين بأعمال تزوير داخل منزلهما الكائن في محلة ضهور بحنين- المنية، وهما:

– خ. ض. (34 سنة، سوري)

– وشقيقته أ. ض. (مواليد 1997، سورية).

بتاريخ 7/6/2017، وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت قوة من الشعبة المذكورة المنزل، حيث تم توقيف أ. ض. المذكورة، وضبط:

– العديد من الاختام العائدة لدوائر رسمية سورية وعددها /7/ أختام.

– عدد كبير من الملفات العائدة لاشخاص يستفيدون من مساعدات من جمعيات تابعة للامم المتحدة.

– بطاقات ممغنطة، جهاز كمبيوتر، طوابع مالية سورية، بيانات قيد سورية مزورة، ثلاث بطاقات ذاكرة “Memory card” وعدد من ايصالات تحويل اموال.

– شرائح هاتفية سورية عدد /4/

– شرائح هاتفية لبنانية عدد /3/

– شريحة هاتفية واحدة مجهولة.

وبنتيجة التحقيقات والمتابعة تبين ان المدعو أ. ض. وهو شقيق الموقوفة أ. والمقيم في المانيا هو من أحضر الأختام المزورة وقام بتسليمها إلى شقيقه خ. متوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والمعل مستمر لتوقيف خ. المذكور، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق الشقيق الثالث أ. (المقيم في المانيا).

سرقة هاتف خلوي من داخل أحد الملاهي الليلية في محلّة الجميّزة

وفي سياق آخر، أوقفت عناصر فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت المدعو: _ م. ع. ( مواليد عام 1989، سوري)

لقيامه بسرقة هاتف خلوي من داخل أحد الملاهي الليلية في محلّة الجميّزة، وللاشتباه بقيامه بعمليات سرقة هواتف خلوية أخرى في أوقاتٍ سابقة.

لــذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور الى مركز فصيلة الجميّزة، أو الاتصال على الرقم 581071/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تحرش بقاصر

ادّعت المواطنة س. ح. (مواليد عام 1987) لدى فصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ المدعو: ع. خ. (مواليد عام 1968، لبناني) بجرم محاولة التحرّش بإبنتها القاصر خ. ن. من مواليد عام2007.

بالتحقيق مع المدّعى عليه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه حاول التحرّش بالقاصر من دون أن تحصل عملية اعتداء جنسي.

أحيل الموقوف إلى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، ولا سيما الأهل منهم عدم التردّد في الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.

ادّعت المواطنة س. ح. (مواليد عام 1987) لدى فصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ المدعو: ع. خ. (مواليد عام 1968، لبناني) بجرم محاولة التحرّش بإبنتها القاصر خ. ن. من مواليد عام2007.

بالتحقيق مع المدّعى عليه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه حاول التحرّش بالقاصر من دون أن تحصل عملية اعتداء جنسي.

أحيل الموقوف إلى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، ولا سيما الأهل منهم عدم التردّد في الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.