زاسبكين زار كيدانيان: تشجيع السياح الروس على المجيء الى لبنان بنشر المعرفة عن ميزاته

استقبل وزير السياحة اواديس كيدانيان سفير روسيا الكسندر زاسبكين الذي بحث معه في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخصوصا على الصعيد السياحي.

بعد الاجتماع، صرح السفير الروسي: “اجرينا حديثاً مثمراً حول تطوير التبادل السياحي بين البلدين، وخصوصا ان الافق بين البلدين واسع في هذا الاطار، وبالتالي علينا بذل الجهود لتسويق المعرفة ونشرها في المجتمع الروسي، في الدرجة الاولى، من اجل مجيء السياح الى لبنان الذي يتمتع بميزات منها التاريخية والطبيعية والجمالية. أما بالنسبة الى السياح اللبنانيين فهذا الشيء في تطور خلال السنوات الاخيرة، ونحن سنبذل الجهود لتسهيل بعض الامور اللوجستية”.

وعن تداعيات ما يجري في المنطقة على الاوضاع في لبنان، قال: “اعتقد ان المعطيات هي نفسها وأي تصعيد قد يؤثر سلبا، وخصوصا اذا كانت الميزات الطائفية في هذا التصعيد، ولكنني مقتنع تماما بان المجتمع اللبناني متلاحم على اساس العيش المشترك وكل المحاولات لزرع الفتنة سابقا قد فشلت. ونتمنى ايجاد حل بالنسبة الى قانون الانتخاب وتحديد موعد الانتخابات، أما الاشياء الاخرى فهي مضبوطة”.