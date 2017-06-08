دوليات

متناسياً الحرب والقتل… الأسد يتجوّل ويتسوّق!

نشرت صفحة الرئاسة السورية عبر حسابها على “تويتر” صوراً لرئيس النظام بشار الاسد ، يتجوّل في مهرجان “صنع في سورية” للتسوق بالمزة في دمشق بمناسبة  المبارك.

ويبدو الاسد في الصور فرحاً، مبتهجاً الى جانب الناس رغم النار التي تحرق بلده وتقتل نساءه وتُيتّم أطفاله.

 

 

 

 

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بشار الاسد
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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