متناسياً الحرب والقتل… الأسد يتجوّل ويتسوّق!

نشرت صفحة الرئاسة السورية عبر حسابها على “تويتر” صوراً لرئيس النظام بشار الاسد ، يتجوّل في مهرجان “صنع في سورية” للتسوق بالمزة في دمشق بمناسبة رمضان المبارك.

ويبدو الاسد في الصور فرحاً، مبتهجاً الى جانب الناس رغم النار التي تحرق بلده وتقتل نساءه وتُيتّم أطفاله.

الرئيس #الأسد بين زوار مهرجان "صنع في سورية" للتسوق، اليوم.. المهرجان يقام بمناسبة #رمضان المبارك، ويقدم منتجاته من المنتج للمستهلك مباشرة pic.twitter.com/5sP6kIIqdK — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 8, 2017

الرئيس #الأسد جال على أجنحة الشركات السورية المشاركة بمهرجان "صنع في سورية"، والتي استطاعت أن تقدّم منتجات سورية 100% بعد 7 سنوات من الحرب.. pic.twitter.com/uR4SKrA0ft — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 8, 2017

الرئيس #الأسد بين الناس، قبل قليل، في مهرجان "صنع في سورية" للتسوق، والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمناسبة #رمضان المبارك.. pic.twitter.com/FioVpeP4oi — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 8, 2017