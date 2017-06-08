إجتماع “بيت الوسط” الليلي.. يخفق

أخفق الإجتماع الليلي الأخير في “بيت الوسط” والذي إمتد حتى الفجر وجمع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء علي حسن خليل و جبران باسيل و النائب جورج عدوان ، والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل ونادر الحريري ،ة في حلحلة تعقيدات قانون الإنتخاب المحشور في زاوية قرب نهاية ولاية مجلس النواب .

ودعا الرئيس الحريري الآخرين الى خفض حجم المطالب وتقديم التنازلات المتبادلة لتجاوز هذا الوضع.

وقالت مصادر المجتمعين، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان التوصل الى قانون جديد لا يزال بحاجة الى وقت طويل، ولاحظت ان الخلاف مستمر حول طريقة إحتساب الفائزين التي يصر “التيار الوطني الحر” على ادخال العامل الطائفي فيها بما يعيد إحياء التأهيل الطائفي.

إلا ان إذاعة “صوت المدى” الناطقة بلسان “التيار الوطني الحر”، أكدت انه على الرغم من عدم تصاعد الدخان الأبيض حتى الساعة من مدخنة قانون الإنتخاب ، فان الأجواء لا تزال ايجابية من حيث المبدأ، والإتصالات والإجتماعات مستمرة.