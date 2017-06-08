بكركي تنفي طلب الراعي من باسيل نقل مقعد من كسروان إلى بنت جبيل

حضَّت مصادر بكركي الأطرافَ على استكمال قانون الإنتخاب في اقرب وقتٍ، تمهيداً لإقراره والشروع في إعداد العدّة من أجل إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن.

وشدّدَت المصادر نفسها عبر صحيفة “الجمهورية”، على أنّ مسيحيّي الأطراف هم في وجدان البطريركية المارونية ، وهذا يظهر من خلال الاهتمام الخاص الذي يوليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالبلدات الحدودية.

أضافت: لكن في المقابل، فإنّ كلّ الكلام الذي قيل عن أنّ البطريرك الراعي طلب من وزير الخارجية حبران باسيل نقل مقعد ماروني من كسروان الى بنت جبيل ، أو أي منطقة أخرى، غير صحيح إطلاقاً.