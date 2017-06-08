بالصور: بو عاصي في دار الرحمة لراهبات الانطونيات في رومية

زار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي دار الرحمة لراهبات الانطونيات في رومية برفقة عضو الهيئة التنفيذية إدي ابي اللمع وبحضور رئيس بلدية عين سعادة ورئيس بلدية رومية وكانت في استقباله رئيسة الدار الاخت هدى حداد التي كان لها كلمة ترحيبية في بداية اللقاء.

وبدوره شكر بو عاصي الاخت حداد على الجهود المبذولة وما تقوم به لاجل المسنين في الدار، منوها بطريقة التعاطي معهم.

واكد دعمه الكامل لهم ومساعدتهم بكل الامكانيات المتاحة.