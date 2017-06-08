بو عاصي: لإنزال أقسى عقوبة بحق قاتل روي حاموش

قدم وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي يرافقه عضو الهيئة التنفيذية ومرشح حزب “القوات اللبنانية” إدي أبي اللمع منزل المغدور روي حاموش للتعزية.

واعتبر بو عاصي ان جهد الأجهزة الأمنية لا يصل إلى نتيجة إذا ما كان هناك تكامل مع عمل العدالة.

وأضاف لـ”الجديد”: طبعاً نحن في وضع فصل السلطات بين السلطة السياسية والقضائية، ولكن المطلوب من السلطة القضائية أن تكون حازمة وعادلة وسريعة كما عليها فرض عقوبة قاسية بحق المجرم.