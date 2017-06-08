بالصور: بوعاصي يزور مركز الخدمات الإنمائية في بعبدات

وصل وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي إلى مركز الخدمات الإنمائية في بعبدات من ضمن جولته على عدد من المراكز الاجتماعية في المتن حيث اطلع من مسؤولة المركز على الخدمات التي يقدمونها للمواطنين واستمع الى حاجاتهم كما اطلع من رئيس البلدية على التعاون القائم بين البلدية والمركز.

وكان في استقبال بو عاصي رئيس بلدية بعبدات هشام لبكي وأعضاء المجلس البلدي، ومسؤولة المركز ماي شمعة والرفاق من منسقية “القوات” وترافقه بالجولة قائمقام المتن مارلين حداد.

وكان بو عاصي استهل جولته بزيارة مركز الخدمات الانمائية في انطلياس، لينتقل بعدها الى مركز الشلل الدماغي في بحنس.