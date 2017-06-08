لبنان ينام على جريمة ويستفيق على أخرى… قتيلان في إشكال بكفرملكي

بعد ساعات قليلة على مقتل الشاب روي حاموش في الكرنتينا، وجريمة رياق الثأرية التي جاءت بعد 11 عاماً، إستفاق لبنان صباحاً على جريمة جديدة في منطقة كفرملكي – عكار حيث وقع إشكال بين شبان من آل حمود وآخرين من آل عيد على خلفية افضلية مرور.

وتطور الإشكال من تلاسن الى تضارب ثم اطلاق نار متبادل نتج عنه مقتل كل من “ع. ا.” و “ع. ع.” واصابة كل من “م.ع” و “ع.ع.”.

وقد تمكنت شعبة المعلومات في عكار من توقيف شخص وتستمر بملاحقة باقي المتورطين.