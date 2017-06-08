طرابلسي يناشد عون إعادة عقوبة الاعدام

استنكر القسيس ادكار طرابلسي قتل الشاب روي الحاموش وسقوط الأبرياء على يد الإجرام أسبوعيًّا، وناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية إعادة العمل بعقوبة الإعدام أو بفرض السجن المؤبدّ والأشغال الشاقة لخمسماية سنة، غير قابلة لتخفيض المدّة، لكلّ من تُسوّله نفسه قتل بريء محذرا من أن التساهل مع جرائم القتل يزيد من عدد ضحايانا الّذين يسقطون في الشوارع وفي البيوت الآمنة ولا من رادع.

وطالب طرابلسي الدولة اللبنانية بأن لا تكتفي بمحاربة الإرهاب فقط بل بان تنتقل إلى فرض هيبة القانون وإنزال العقوبة القصوى بهدف ردع المجرمين وحفظ حياة الأبرياء وحقّهم بالأمن والسلام.

كما وجّه طرابلسي التحيّة لرئيس الحكومة سعد الحريري لوعده بإبقاء شاطئ الرملة البيضاء مسبحًا شعبيًّا، ولإبقاء حرش بيروت متنفسًا لها، ولزيادة المساحات الخضراء، ولمعالجة المياه المبتذلة وللحفاظ على نظافة العاصمة ولتأهيل ملاعبها الرياضية ولتأمين الكهرباء 24/24

كما طالب القسيس طرابلسي محافظ بيروت والمجلس البلدي تنفيذ هذه المشاريع الرياديّة لتجميل العاصمة ولتحصينها بيئيًّا وصحيًّا.