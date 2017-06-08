أردوغان يلتقي ظريف في أنقرة بحضور جاويش أوغلو

إستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ، وحضر اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو .

وكان ظريف قد أكد قبل اللقاء، أنه “سيجري مشاورات مع الرئيس التركي ووزير خارجيته جاويش أوغلو ، حول التحولات الجديدة في المنطقة”، موضحا أن “التحولات الجديدة في المنطقة تزعجنا كثيرا”.

وأشار ظريف الى أنه سيبحث أيضا مع كبار المسؤولين الأتراك الأحداث التي تدور في المنطقة، وخاصة في سوريا ، مشيرا إلى “أننا نريد أن نناقش هذه الأمور سوية وعن كثب”، لافتاً الى أن “أعمال الإرهاب التي تقع في المنطقة تجبرنا على أن يكون بيننا تنسيق ذو أبعاد متعددة”.