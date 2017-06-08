إتفاقنا مع “التيار” باقٍ.. كرم: العودة الى الستين أو الفراغ خطأ تاريخي

أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم الى ان “القوات اللبنانية” ليست فقط متفائلة وإنما تسعى بكل جهودها لعدم الوصول إلى اي عرقلة ونحن لسنا امام فرص طويلة فالمسألة مسألة أيام وساعات.

كرم وفي حديث لـ”OTV”، اكد ان نائب رئيس الحزب جورج عدوان يقوم باتصالاته والأمور ذاهبة بإيجابية ولكننا بحاجة إلى إنهاء التفاصيل المتبقية، لافتاً الشروط لتحسين الوضعية الإنتخابية في لبنان لا ترتبط بما سيحدث في هذه الأيام القليلة وإذا لم تتنفذ هذه الشروط لا يعني أنه لن يكون لنا قانون إنتخابي، وقد تتحق جميعها وقد قد يتحقق البعض منها.

واعتبر كرم ان الهدف هو إقرار قانون إنتخابي جديد والجهد والمفاوضات التي قدّمت من الأفرقاء كافة أوصلتنا إلى قانون جيد ومن الخطأ التاريخي العودة إلى الفراغ أو التمديد، مشيراً الى ان المفاوضات تتم بين كافة الفرقاء وخصوصا بيننا وبين “التيار الوطني الحر” إذا الأمور ليست مغلقة وليست 100% متوافقة.

ولفت كرم الى ان الثنائي المسيحي أزعج الكثير من الأفرقاء ووضع نقاط على الحروف لأمور من 1990، “اليوم القانون الإنتخابي هو صناعتنا”، مؤكداً ان لا إفتراق مع “التيار” ودائماً “سنلتقي حتى عند الإختلاف، وإذا كان هناك بعض التباينات فهدفه الإتجاه نحو الأفضل وإتفاقنا باقٍ وإن كنا غير متطابقين”.

وأوضح كرم ان “القوات” قاربت موضوع القانون بواقعية وسنصل طبعاً الى تحسين الشراكة لكن الخطر الجذري الا ننال قانوناً إنتخابياً فنذهب إلى الستين وبالتالي الفراغ.

وإذ أكد كرم ان بعد مصالحة معراب، هناك واقع جديد يتعامل معه “حزب الله” فبعد كم يوم إما يذهب إلى وضعية سيئة وإما يقبل بالتفاهم مع شركائه بالوطن، وبالأخص حول موضوع السيادة التي غاب عنها طابع التفاهم وليس فقط بالملفات الداخلية، اعتبر اننا نحن نستغل الإيجابية في الوضع الداخلي، وكل فريق لديه تصوّر معين لوجهة لبنان ولكن لا فريق يستطيع اخذ لبنان إلى ما يتمناه، موضحاً ان إما التفاهم مع شركائنا بالوطن، وإما نذهب إلى الفراغ الذي لا يحمله أحد.

بما خص منطقة الكورة، اكد كرم أنه وقبل الإتفاق على قانون لا يمكن النقاش بالأمر بشكل واضح ولكن ما هو متفاهم عليه أن دولة الرئيس فريد مكاري هو حليفنا الطبيعي، موضحاً وجود نقاش مع “التيار الوطني الحر” بما خص الكورة، كما سيكون النقاش مع العديد من الفرقاء.

وتابع كرم: “نحن نحاول بقدر المستطاع أن نسقط أفخاخ تطيير القانون لان هناك من لديهم نية بإفشاله ليعودوا إلى الستين، كما وأننا ضد التمديد الطويل ولكننا بانتظار القرار العلمي للموضوع.

وعن جريمة روي حاموش، دعا كرم الى عدم التراخي بالقضاء فهي ليست الحادثة الأولى وهذه مسألة وطنية على مستوى بحثنا بقانون إنتخابي وهذه الجريمة على مستوى الإرهاب، منوهاً بجهود جميع الأجهزة.