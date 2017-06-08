“الخارجية”: لإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية لحماية الانتاج الوطني

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتابا الى وزارتي الصناعة والإقتصاد والتجارة، حول اغراق القطاعات الانتاجية اللبنانية بالمنتجات المستوردة من الخارج، مطالبا بـ”إعادة النظر بالاتفاقيات التجارية المعمول بها بين لبنان وتلك الدول”.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مجموعة من الشكاوى التي وردت الى وزارة الخارجية والمغتربين من جمعية الصناعيين اللبنانيين حول إغراق القطاعات الإنتاجية اللبنانية بالمنتجات المستوردة من الخارج، اذ ترى الوزارة بأن يصار الى النظر في إمكانية تعديل الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الدول المشكو من إغراق إنتاجها للأسواق اللبنانية وذلك بما يتلاءم مع تطبيق نص القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 ( قانون حماية الانتاج الوطني) ومرسومه التنظيمي رقم 1204، الذي يحدد دقائق تطبيق هذا القانون والاجراءات الحمائية الواردة فيه التي تهدف الى مكافحة الإغراق، علما ان الوزارة على استعداد لمواكبة الاجراءات المتخذة بهذا الصدد تطبيقا لهذا القانون”.