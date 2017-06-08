رئاسة الاركان الفرنسية: إستعادة الرقة ستستغرق وقتا

اعتبر المتحدث باسم رئاسة اركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر، في باريس اليوم الخميس، ان استعادة مدينة الرقة، “عاصمة” تنظيم “داعش” في سوريا، التي بدأ الهجوم النهائي عليها، “ستستغرق وقتا”.

وقال في الندوة الصحافية الاسبوعية في وزارة الدفاع، ان “المعارك ستكون بالتأكيد طويلة وصعبة، حتى لو حصلت منذ امس (الاربعاء) اولى عمليات التقدم المهمة على الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية الغربية للمدينة”.

واضاف: “انها نوع من عملية كماشة تحصل على طول الفرات، في اتجاه المدينة”. واوضح ان “داعش ينكفئ، لكنه فخخ المنطقة بكثافة، لذلك نتوقع ان يستغرق ذلك وقتا”.

وذكر المتحدث ان التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم “داعش” “يدعم بالتأكيد القوات المشاركة”. وقال: “ثمة اسناد جوي دائم على استعداد لتقديم دعم للهجوم البري لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية”.

واوضح المتحدث في هذا الاطار، ان المطاردات القاذفة الفرنسية، شنت غارة على مواقع “داعش” في 3 حزيران وغارتين في 5 منه وغارتين في 6 منه.