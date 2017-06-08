“حزب الله”: هجوما طهران نتاج مخطط تدميري دولي مدعوم من قيادات إقليمية

دان “حزب الله” الهجومين الإرهابيين اللذين هزا الأربعاء العاصمة الإيرانية طهران ، واصفا إياهما بجزء من “نتاج مخطط تدميري دولي”.

وقال “حزب الله” في بيان صدر عنه عقب هذه العملية: “هذه الجريمة المزدوجة هي محاولة للمس بأمن وإستقرار الجمهورية الإسلامية، والتأثير على قرارها الثابت بالوقوف إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة، وعلى موقعها كقلعة متينة في مواجهة الهيمنة والاستكبار والإرهاب”.

واكد “الحزب” في بيانه، أن “ما يقوم به الإرهابيون من جرائم في منطقتنا والعالم هو نتاج مخطط تدميري دولي تقدم له الدعم والحماية والمساندة قيادات إقليمية معروفة”، وتابع: “كما أن القوى التي تقف وراء العصابة التي نفذت هذا العمل الإرهابي العسكري معروفة ومحددة، وليست خفية على كل العاقلين والواعين”.

وأوضح البيان أن “جرائم اليوم في طهران هي ترجمة عملية متوقعة للتصعيد الإقليمي والدولي الذي حصل أخيرا في منطقتنا”. وتقدم “حزب الله”، بـ”أحر التعازي” لذوي الضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.