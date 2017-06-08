كنعان: نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة

أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان “التكتل يريد الانتخابات في اقرب موعد ممكن وان لا يتحول التأجيل التقني الى تمديد مقنع”.

وقال كنعان في حديث الى محطة تلفزيون “الجديد”: “نطرح النسبية مع الضوابط للمحافظة على المناصفة التي نص عليها الدستور، والصوت التفضيلي على القضاء بدل الدائرة حتى لا تذوب الاكثريات وتصبح اقليات، بالاضافة الى الاصلاحات المطروحة في المجلس النيابي من بطاقة ممغنطة وبطاقة الاقتراع الموحدة والهيئة المشرفة على الانتخابات، وهي اصلاحات مطروحة منذ العام 2005”.

واعتبر النائب كنعان انه “حصل تجاوز للطائف بعشرين مقعدا في المجلس النيابي، ونحن نطرح ان يتمثل المنتشرون بستة مقاعد من كل الطوائف، كما نطرح اقتراع العسكريين الذي اوصت الهيئة العامة في وقت سابق بأن يؤخذ بالاعتبار”.

واشار كنعان الى ان “هناك قبولا بالصوت التفضيلي على مستوى القضاء، ويجري البحث في الضوابط، فيما مسألة تمثيل المنتشرين لا تزال قيد البحث، في ضوء ما يطرحه البعض من زيادة عدد النواب، بينما المطلوب تقليل العدد اعادة لتوزيع بعض المقاعد”.