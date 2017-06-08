ارتفاع قتلى انفجار مصنع للمفرقعات في الهند إلى 25

أعلنت السلطات الهندية الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع الاربعاء في في وسط البلاد الى 25 قتيلا بعدما توفي ليلاً خمسة عمال توفوا متأثرين بجروحهم.

وانتشل رجال الانقاذ الاربعاء عشرين جثة متفحمة من انقاض المصنع الواقع في اقليم بالاغات بولاية ماديا براديش وسط البلاد إثر انفجار نجم عن اندلاع نيران في مخزون للبارود.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث ورفعت دعوى قتل غير متعمد ضد مالك المصنع.