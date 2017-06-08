ارتفاع قتلى انفجار مصنع للمفرقعات في الهند إلى 25

دولياتالخميس 08 حزيران 2017 ارتفاع قتلى انفجار مصنع للمفرقعات في الهند إلى 25أعلنت السلطات الهندية الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع الاربعاء في في وسط البلاد الى 25 قتيلا بعدما توفي ليلاً خمسة عمال توفوا متأثرين بجروحهم.وانتشل رجال الانقاذ الاربعاء عشرين جثة متفحمة من انقاض المصنع الواقع في اقليم بالاغات بولاية ماديا براديش وسط البلاد إثر انفجار نجم عن اندلاع نيران في مخزون للبارود. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث ورفعت دعوى قتل غير متعمد ضد مالك المصنع.كلمات مفتاحية:الهندقتلىمصنع للمفرقعاتالمصدر: وكالات