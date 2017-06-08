كيف توفي الملازم في الأمن الداخلي ليلا؟

توفي الملازم في قوى الأمن الداخلي مرشد ايوب (23 عاما) من بلدة برسا – الكورة، بعد انحراف دراجته النارية الخاصة على الأوتوستراد عند مدخل بلدة الهري البترونية.

وفي التفاصيل،أن أيوب كان يقود دراجته منتصف ليل أمس وعندما حاول الدخول في مدخل بلدة الهري انحرفت الدراجة واصطدمت بجانب الاوتوستراد، فأصيب إصابات بالغة في رأسه وكسور في جسمه نقل على أثرها الى مستشفى البترون.

وعند الثانية والنصف من منتصف الليل توفي متأثرا بإصاباته، وفق ما افادت الوكالة للاعلام.