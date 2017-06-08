مقدمات نشرات الأخبار المسائية الخميس 8/6/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

غليان سياسي في المنطقة نتيجة الازمة الخليجية التي تسببت حتى الآن بقيام حلفين: الأول: السعودية والإمارات ومصر. والثاني: قطر وإيران وتركيا، وبينهما سعاة الخير وفي مقدمهم أمير الكويت. فيما يعرض الرئيس الاميركي استضافة مجلس التعاون الخليجي في البيت الابيض لترميم العلاقة بين دوله.

وفي الشأن القطري تراجع مالي وفقدان تمويني، ووزير الخارجية أعلن ان طهران سترسل بواخر لمواد تموينية وانها وضعت ثلاثة موانئ بتصرف بلاده. أما تركيا فبدأت الاستعدادات لإرسال قوات عسكرية الى قاعدة في قطر.

وفي الحلول لا مخرج يبدو حتى الآن والدوحة حذرت من التدخل في سياساتها الخارجية فيما السعودية تقول إنها لا تريد تغيير النظام القطري بل تغيير سياساته.

وفي إيران دوي إنفجار في طهران أعلن بعدها أنه ليس ناجما عن عمل إرهابي وسط توضيحات بأن الهجومين على مرقد الخميني ومقر البرلمان قامت بهما عناصر سبق وقاتلت مع داعش.

وفي المتابعات للأوضاع الخارجية إهتمام بالانتخابات البريطانية التي يتوقع ان تعطي نتائجها دفعا لرئيسة الوزراء.

محليا جرائم السلاح متوالية وجديدها مقتل شخصين مسلحين في مبارزة أعقبت خلافا بينهما في عكار في وقت لا تزال ملابسات جريمة قتل روي حاموش حديث الناس.. ورئيس الجمهورية طلب التوسع في التحقيقات.

وغدا يحتفل اللبنانيون بعيد قوى الامن الداخلي ورئيس الجمهورية اشاد بالدور الذي تؤديه هذه القوى مشيدا بالشهداء ومؤكدا العزم على توفير كل ما يساعد القوى العسكرية والامنية على أداء مهامها بنجاح وحرفية عالية.

كذلك أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمر اليوم حث فيه القيادة والضباط والعناصر على القيام بالمهام الوطنية الموكولة إليهم.

إذن قطر غارقة في قطرة الخليج والنزاع يتسع. والامين العام للامم المتحدة يدعو دول الخليج لتجنب اي تصعيد وحل الخلافات ديبلوماسيا.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”:

بين الشياطين التي تكمن في التفاصيل وبين التفاصيل التي تكمن بها الشياطين نتيجة واحدة، لا قانون انتخاب جديدا الى الان، فعلى الرغم من الاجتماعات الليلية المتلاحقة والمطولة فإن اي تقدم نوعي لم يسجل الى الان وانتهت بمجملها بتوقيت الامساك بالامساك عن تقديم اي تنازل او تنزيل من الحمولة الزائدة التي اثقلت القانون وهي في الاصل ليست في مكانها.

مصادر الـ nbn قالت، لا يمكن الى الان الحديث عن نتيجة حاسمة او اتفاق، غير ان هذا لا يعني ان النقاشات ستتوقف بل ستستمر وبروح المسؤولية عل الساعات المقبلة تحمل جديدا، المتفائلون يستندون على ان مبدأ النسبية قد حسم وانجز، اما باقي التفاصيل المختلف عليها فيجزمون انها ستجد طريقا الى الحلحلة ويصرون في سرهم ان لتعلية السقوف اسبابا تتعلق بتسجيل نقاط شعبوية ليس الا.

معروف ان دغدغة الشعور الطائفي قد تفيد بعض المجموعات ذات الحجم المتواضع الساعية الى النفخ او الانتفاخ، لكنها لن تخدم على الاطلاق جهة خلق لها خطابها الوطني حجما وتخلق لها طروحاتها الطائفية اليوم ازمة قبل سواها، خصوصا انها هي نفسها جهة العهد الذي سيطاله الضرر الاكبر، الايام الفاصلة لا تزال تتيح مجالا للفوز بقانون يحسم تطلعات العهد وصورته، ويعطل في الوقت نفسه كمائن الشياطين من اعادة لبنان الى الوراء.

خليجيا يبدو ان ازمة قطر مع جيرانها الى تصاعد، وفي اشارة الى فشل الوساطة الكويتية أكد وزير خارجية قطر ان بلاده قادرة على الصمود الى ما لا نهاية في مواجهة الاجراءات الهادفة الى تضييق الخناق عليها اقتصاديا، معتبرا ان القوات التركية القادمة الى قطر هي لمصلحة وأمن واستقرار المنطقة.

واليوم رحل الموت واحدا من رجالات لبنان الوطنيين الكبار سمير عازار الذي توفاه الله بعد صراع مع المرض، الرئيس بري نعاه، شلالان زينا جزين عروس الجنوب احدهما انقطع عن الخرير والعطاء، سمير عازار رحمك الله.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”:

اللبنانيون ينتظرون ومعهم الطبقة السياسية التوافق على حلحلة التعقيدات التي لا تزال تعترض مشروع قانون الانتخابات.

والامال معقودة على اجتماع مسائي قد ينتهي الى ازالة كل ما يعترض المشروع، وبالتالي الى تحديد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الاسبوع لاقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي.

في المقابل، فإن اللبنانيين مصدومون من حجم الجرائم الناتجة عن السلاح المتفلت ينتظرون من الاجهزة الامنية ان تتعامل وبحزم مع من يقتلون الناس ويروعون الابرياء كما حصل مع الشاب روي حاموش الذي شيع اليوم الى مثواه الاخير وسط غضب اهالي بلدته المنصورية.

والسلاح المتفلت ادى ايضا الى مقتل شابين في بلدة كفرملكي العكارية، نتيجة اشكال على افضلية مرور.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”:

في اليوم الثاني من العقد الاستثنائي المحصور بإقرار قانون انتخابي جديد… وقبل دزينة أيام متبقية من عمر مجلس الـ 2009… بدا مشروع الخلاص النسبي وكأنه قد حقق خطوة إضافية إلى الأمام …

التقدم النسبي هو ما يمكن قوله عن نتائج الاجتماع الرباعي أمس … وفي كل حال صارت الأمور أكثر وضوحا … بين ما هو متفق عليه … وما هو موضع خلاف … وما يمكن استمرار التفاوض حوله …

مثلا، مقاعد اللبنانيين المنتشرين صارت محققة … ستة مقاعد موزعة على لبنانيي الانتشار في العالم … لكن هل تكون من ضمن الـ 128 مقعدا، أم تضاف ليصير مجلسنا 134؟ تفصيل لا مشكلة جوهرية فيه …

الصوت التفضيلي أيضا بات محسوما … رغم محاولات لتبديل نطاقه … في المقابل عتبة التأهيل الوطنية للائحة، أي ضرورة حصولها على حد أدنى على مستوى كل لبنان، نقطة تحوز تدريجيا على اهتمام المعنيين … خصوصا بعدما تبلورت أكثر صيغها العملية … وانخفضت عتبتها بشكل منطقي …

تبقى مسألة الحد الأدنى للمرشح ضمن اللائحة … وهي عقدة من لا يريد نوابا بالحد الأدنى من التمثيل الميثاقي … لكن التفاؤل عاد إلى الوجوه والنبرات … إنما مع عزم واضح على عدم التنازل عن الأساسيات …

يبقى أساس الأساسيات، الحق في الحياة … وهو ما خسره أمس روي … لأن وحشا كان سائبا بين البشر … بسلاحه وبربريته وهمجيته … مثله مثل عشرات سيارات ودراجات الليل … تلك المحملة بالمخدرات والأسلحة والزعران … التي تهدد حياتنا كلنا … كل ليلة …. من يقضي عليها قبل أن تقضي علينا؟ سؤال برسم كل مسؤول … حتى لا يقتل روي مرتين …

وداع المغدور وأسرار القبض على الوحوش.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”:

ومن قال للقاتل إن روي يريد أن يكون “عريس السما”؟ ومن أعطى للقاتل أن ينهي حياة الناس ساعة يشاء وأينما يشاء؟ روي رباه أهله بدموع العين، “وكل شبر بندر”… سهروا عليه حتى كبر ووصل إلى الجامعة، وبعد أيام كان سيتخرج لينطلق إلى رحاب الحياة، فيفرح به والده وأمه، ويذرفان دمعة الفرح، وهما يقولان: “ربينا ولقينا”… وها هو الطفل الذي سهرنا عليه الليالي الطوال قد أصبح شابا “منشوف حالنا فيه”… وكأنهما كانا في حلم، فاضحيا في كابوس…

قاتل قرر ان يضع حدا لحياة هذا الشاب المليء بالحياة والنجاح… قاتل يستسهل حمل السلاح والقتل، ويروح ينام على بعد مئات الأمتار من مكان ارتكابه جريمته، غير آبه بقضاء وعدالة وقصاص.

روي كان سيحمل شهادته الجامعية بعد أيام… القاتل كان يحمل مسدسه… إنتصر المسدس على الشهادة لأن الدولة تهاب أصحاب المسدسات ولا تحمي أصحاب الشهادات… فحين تترك الدولة أصحاب الشهادات لقمة سائغة لوحوش المسدسات، تكون دولة تخشى رصاصة ولا تحترم شهادة.

هل قدر أصحاب الشهادات إما القبر وإما الهجرة؟ وهل البلد لا يتسع إلا للزعران والقتلة والمجرمين؟ ومن يدري؟ فقد يخرج هؤلاء بعفو عام فيما الضحايا تحت التراب… أما آن لليل السلاح المتفلت ان ينجلي… لن نطرح الحلول، وما أكثرها!

الحلول من واجبات الدولة الغارقة في محاولة إنتاج قانون لانتخاب النواب للتشريع، ولكن ما نفع التشريع إذا كانت القوانين تحت أرجل قتلة يسخرون من الدولة لأنهم يعيشون في غابة من دون شريعة.

كان مقدرا لروي أن يلبس “الروب الأسود” للتخرج ، لكن القاتل قرر ان يبدل الأدوار، فلبست عائلة روي الثياب السود… بعد هذه المأساة، كيف سيتحرك القضاء؟ هل سيمنعنا غدا من نشر أي خبر عن روي والقاتل، على غرار ما فعل قضاء العجلة اليوم بمنعنا من نشر ما لدينا في قضية نادر صعب والضحية فرح قصاب؟ قضاء العجلة بالمرصاد، ولكن ضد من؟ فرح قصاب ماتت في مستشفى لا في غرفة الأخبار، ولولا غرفة الأخبار لكانت فرح قصاب اليوم تحت التراب، وبصمت، ومن دون نشر أي خبر، من دون حاجة إلى قاضي العجلة!

نسأل بلسان روي حاموش: من يحكم البلد؟ رئيس الجمهورية؟ أم قاضي العجلة؟. قضاء العجلة اتخذ قراره، فبدل ان يكون إلى جانب الإعلام، قرر ان يكون نصيرا لنادر صعب، أما فرح قصاب فتنتظر عدالة السماء لأنها صارت تخشى عدالة الارض… أما الإعلام، فهل من “إعلام عجلة يحميه”؟ أم أن القيمين على إعلام العجلة مهتمون بأمور كثيرة؟ فرح قصاب دخلت قضية وفاتها اليوم اسبوعها الثاني، والناس تترقب القضاء ليقول كلمته في قضية واضحة وضوح الشمس، لكن بعد ثمانية أيام يصعق الرأي العام بأن القضاء يستعجل ضد الإعلام ويتباطأ ضد القضية الأساس… فات هذا القضاء ان قضية فرح قصاب مطروحة أيضا بقوة في وسائل الإعلام الاردنية، فهل ستصل مفاعيل قضاء العجلة اللبناني إلى الاردن؟

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* مقدمة نشرة أخبار الـ “mtv”:

احتضنت ارض المنصورية جسد روي الشهيد، لكن ان لم تمت النخوة برصاص القتلة فإن التحدي الاخلاقي والامني والانساني يفترض باللبنانيين ان يصرخوا كلنا روي والعمل بل الانتفاض ضد الفلتان الامني بحيث يكون روي اخر الشهداء، في كل الاحوال مشكورة القوى الامنية على استكمال توقيف الثلاثي المجرم، لكن رجاءنا ان تعتمد هذه القوى الامن الاستباقي، اي ان تعتبر كل مسلح ارهابيا، وان يتوقف المعنيون نهائيا عن توزيع رخص القتل والا فإنهم يكونون شركاء في كل جريمة.

على خط قانون الانتخاب علمت الـ mtv ان ممثلي القوات وحزب الله والمستقبل وأمل والاشتراكي انهوا تجهيز نص القانون 15 دائرة، وان تفعيله ينتظر عودة الرئيس الحريري من السعودية لتحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء مع الرئيس عون وادراجه على جدول الاعمال يفترض ان يكون الرئيس وافق عليه او انه ترك حسن التعرضات حوله للتصويت في الجلسة، والا فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة للتصويت عليه، في السياق، العيون على موقف الرئيس غدا في كلمة يلقيها في عيد قوى الامن الداخلي.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”:

بدأت الهزيمة الفعلية للارهاب، ففتحت حدود وأغْلقت اخرى، والرؤية الواضحة رهن القليل من قادم الايام..

نظف الحشد الشعبي المزيد من نقاط العراق الحدودية مع سوريا من داعش، والجيش السوري والحلفاء في طريقهم لملاقاته شاء من شاء، او اعترض بغارة من هنا او هناك..

وعلى المقلب الآخر حدود ترفع عليها السواتر العسكرية والسياسية والاقتصادية، باسباب واهية، فيما الحقيقة سقوط المشروع وتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، والبحث عن نفوذ داخل البيت الواحد، بعد ان صودرت كل الحدائق الخلفية والامامية التي قامروا بها في ميادين الحروب والارهاب..

حتى الرصاصات الاخيرة التي اطلقت في شوارع طهران، اظهرت حجم الازمة التي يعانيها الارهاب ومشغلوه، فأبرأت الجمهورية الاسلامية سريعا جراحها، وأكدت صلابة موقفها ووحدة شعبها على خيار الحرب الحقيقية التي تقودها ايران نصرة لشعوب المنطقة بوجه الارهاب التكفيري ومشاريعه التفتيتية..

وفيما المشاريع الصهيونية الفتنوية عادت لتطل الى لبنان من نافذة الـ1701، فان الساسة اللبنانيين لم يتناصروا على قانون انتخابي يحصن الساحة الداخلية من الازمات المتدحرجة في المنطقة ، مع معرفة الجميع بأنْ لا أحد يستطيع تحمل مسؤولية التسبب بالفراغ لأنه سينعكس عليه كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم..

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”:

رصاص الأعصاب، والقتل السهل، والمطاردة عناوين يومية لبلد فقد عقله وأوكل المهمة إلى بارود يديه جنون الجريمة عدوى تنتقل بين الأحياء وعند الأوتوسترادات الرئيسة بمراقبة الكاميرات أو من دونها بالقبض على الجاني أو تواريه عن الأنظار حيث لا شيء يردع وإذ ودعت كنيسة مار الياس في المنصورية اليوم الشاب روي حاموش وعلى الرغم من الإنجازات المتتالية لشعبة المعلومات في توقيف القتلة فإن الجرائم تكشف يوميا عن نزوح نحو الفلتان الذي يتوسع ويأخذ مداه ما دفع بعض الرأي العام إلى المطالبة بالعودة الى تنفيذ عقوبة الإعدام المجرمون لا يبالون والسياسيون يرتكبون بدورهم جرائم نأت بهم عن المسوؤليات الوطنية وبينها قانون الانتخاب الذي ترك عمدا بهدف الاصطدام بجدار الفراغ ليجد حينها أن الستين هو عملية إنقاذ. لبنان وعلى المستوى الإقليمي يبتعد عن الإمساك بكرة الخليج الملتهبة لكن خرقا واحدا سجله وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أورد تساؤلات دوت في “سما شتورة” متحدثا عن دول صغرى يمكن أن ترتكب أخطاء كبيرة تتسبب بمشكلات كثيرة وتستمر في هذه السياسة ولم يعرفْ على وجه التحديد ما إذا كانت هذه هي الدولة الصغيرة نفسها التي مولت الحراك في لبنان ودعمت التظاهرات فكشفها المشنوق قبل أن تعلن البيان رقْم واحد وإذا كنا نتحدث عن الدولة نفسها فإن أزْمتها اليوم بدأت عربية وتحولت دولية وبعدما “خربها ترامب جلس على تلها” وأعلن استعداده للوساطة مع كل الاطراف في الشرق الأوسط لتهدئة التوتر بين قطر وجيرانها الخليجيين لكن من أجج النيران لن يطفأها والاميركيون سيدخلون على خط الوساطة لإعادة تسعير الأزْمة أما المسعى الجاد الحقيقي الذي يجري عليها فهو ذلك الذي يضطلع به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إذ يحمل الصباح رؤيته للحل ويجول بها بين العواصم المتأزمة ومع تدويل الأزْمة ودخول القوات التركية قطر تمسكت الدوحة بنقاط قوة بعضها أمدتْه بها إيران عبر ثلاثة موانئ فتحتها للسفن القطرية.

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