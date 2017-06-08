منفذو إعتداءات طهران إيرانيون

أكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن منفذي الاعتداءات على مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني في طهران هم إيرانيون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وعادوا إلى إيران في صيف 2016.

وقالت الوزارة في بيان :إن “المهاجمين عددهم خمسة وليس ستة كما أعلن سابقا”.

وأضافت :”ان الإرهابيين الخمسة المعروفين وبعد الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، غادروا البلاد وشاركوا في جرائم ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي في الموصل والرقة”.