منفذو إعتداءات طهران إيرانيون

دولياتالخميس 08 حزيران 2017 منفذو إعتداءات طهران إيرانيونأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن منفذي الاعتداءات على مجلس الشورى ومرقد الإمام الخميني في طهران هم إيرانيون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وعادوا إلى إيران في صيف 2016.وقالت الوزارة في بيان :إن “المهاجمين عددهم خمسة وليس ستة كما أعلن سابقا”. وأضافت :”ان الإرهابيين الخمسة المعروفين وبعد الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، غادروا البلاد وشاركوا في جرائم ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي في الموصل والرقة”.كلمات مفتاحية:إيرانالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام