إيران تخرق حصار دول الخليج وترسل مواداً غذائيّة إلى قطر

كشفت قناة “برس.تي.في” الإيرانية، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، الخميس، أن إيران أرسلت طائرة شحن محملة مواداُ غذائية إلى قطر.

وتأتي هذه المعلومات غداة نشر رويترز تقريرا قالت فيه إن قطر تجري محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء.

وتخشى الدوحة من نقص محتمل بعد يومين من قيام أكبر مزوديها، السعودية والإمارات، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع البلد المعتمد على الواردات.

ونقلت رويترز عن المسؤول الحكومي القطري، الذي رفض نشر اسمه، قوله إن معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع.

وقطعت دول عربية، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتنسيقها مع إيران.