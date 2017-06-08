البيسري هو من “فصل نفسه”من عمله… اتحاد بلديات جبة بشري: حدشيت وأهاليها هم قلبنا

بيان صادر عن اتحاد بلديات جبة بشري:

وردت في الآونة الأخيرة تعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تشير الى ان اتحاد بلديات جبة بشري، أقدم على فصل الناطور في الوادي المقدس السيد ريمون البيسري، وتصحيحاً لكثير من المغالطات التي وردت من خلال هذه التعليقات نبدي ما يلي:

أولا: إن السيد ريمون البيسري هو من أقدم على “فصل نفسه” من عمله كناطور في الوادي وذلك خلال اجتماع للنواطير عقده رئيس الاتحاد الاستاذ ايلي مخلوف للتأكيد عليهم الالتزام بالقوانين والانظمة والقرارات التي يضعها الاتحاد والمتعلقة بالوادي المقدس، فما كان من السيد ريمون البيسري الا ان توجه لرئيس الاتحاد قائلاً له هل تريد مني ان اذهب الى بيتي، فرد عليه رئيس الاتحاد طالباً منه كسواه الالتزام بالانظمة، وان الكلام موجه لجميع النواطير وليس له على وجه التحديد، فعاد البيسري وكرر كلامه، حينها قال له رئيس الاتحاد: “اذا كنت لا تريد الالتزام بالانظمة فتكون انت من اقدمت على فصل نفسك من العمل واذا كانت هذه رغبتك فأنت حر”.

ثانيا: ان التلميح على ان “فصل ريمون البيسري” هو اهانة لأهالي حدشيت هو أمر مرفوض ومعيب ومستغرب، اذ إن حدشيت واهاليها هم قلب الاتحاد وهم جزء عزيز لا يتجزأ منه ومن نسيج اهالي جبة بشري، وان تنظيم الامور في الوادي المقدس يعود بالفائدة لهم اولاً وهم المالكون الاساسيون للقسم الاكبر في الوادي ضمن نطاق جبة بشري، وان الاتحاد ليس له لا الرغبة ولا القدرة – لا سمح الله – في ان يستثني بلدية واهالي حدشيت من أي امر او عمل يجب انجازه ضمن نطاق البلدية الجغرافي، هذا مع الاشارة الى انه يوجد ناطور ثان من بلدة حدشيت اسمه شربل ناصيف الحدشيتي وهو من خيرة النواطير لا تشوب عمله اي شائبة وهو موضع احترام وتقدير كسواه من اهالي حدشيت من قبل الجميع.

ثالثا: يشير الاتحاد الى أنه سبق وأن فصل نواطير آخرين من مهامهم لمخالفاتهم المسلكية وهم من بشري وبقاعكفرا وبقرقاشا، الا انه يأسف في أن يجد نفسه مضطراً ليعرض لاهلنا في حدشيت عن مخالفات مسلكية ارتكبها السيد ريمون البيسري ولم تثنه عنها ملاحظات وتنبيهات متكررة له نلخصها بما يلي:

ـ ان السيد ريمون البيسري هو الوحيد بين نواطير الوادي المقدس الذي لا يلتزم بارتداء الزي الخاص الموحد للنواطير الذي يفرضه الاتحاد، حتى انه حضر الاجتماع الاخير للنواطير الاسبوع الفائت مع رئيس الاتحاد من دون ارتدائه لهذا الزي، خلافاً لطلب رئيس الاتحاد نفسه، لا بل انه يرفض استلامه وهو لم يستلمه حتى تاريخه.

ـ لا يلتزم بالتعليمات المتعلقة بمكان تواجده ضمن الوادي المقدس، اذ لكل ناطور نطاق جغرافي معين، الا ان البيسري يتنقل من نطاق الى آخر مخالفا بذلك التعليمات.

ـ يعمل عمداً الى اطفاء جهازه الخاص خلال دوام عمله مما يحول دون معرفة مكان تواجده لطلبه عند الحاجة.

ـ يرافق الزائرين وينتقل معهم في باصاتهم ليهديهم الى “مطاعم معينة” مخالفاً بذلك التعليمات ومنها الوقوف على الحياد بين اصحاب المطاعم، وآخرها تلك التي كررها عليه مدير جمعية الحفاظ على الوادي المقدس هاتفياً، الا انه اقفل الخظ بوجهه وعمل بعكس تعليماته، ما استدعى من رئيس الاتحاد الى دعوة جميع النواطير للاجتماع به، للتأكيد على هذه التعليمات التي رفضها السيد ريمون البيسري، ما ادى الى تركه عمله كناطور لدى الاتحاد في الوادي المقدس.

وعلـيه ان اتحاد بلديات جبة بشري يجدد احترامه لجميع ابناء حدشيت وتقديره ومحبته لهم، ويدعوهم الى حسن تقدير الامور، لأن ليس في الامر اي تعد منه لا سمح الله على حقوقهم في الوادي المقدس التي لا يحترمها فحسب، بل يصونها ويحفظها ويقدسها بالتعاون مع جميع المخلصين في البلدة والجبة وعلى رأسهم مجلس بلدية حدشيت التي يدعوه بالتنسيق مع رئيس مركز “القوات اللبنانية” في البلدة الى اختيار أحد ابنائها لتعيينه ناطوراً ثانياً مع الناطور شربل ناصيف الحدشيتي، ليشكلا نواة صالحة في الالتزام والتنسيق بين الاهالي والبلدية والاتحاد وجمعية الحفاظ على الوادي المقدس لما فيه خير هذه الوادي وما تكتنزه من تراث علينا جميعاً المحافظة عليه بالتوازي مع حفظ حقوق اهالي حدشيت المقدّسة.