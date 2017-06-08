قباني بعد اجتماع لجنة الاشغال: أقرت خطة النقل العام في بيروت الكبرى

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر الجلسة النائب خضر حبيب والنواب: انطوان زهرا، حكمت ديب، علي عمار، عمار حوري، محمد الحجار، نبيل نقولا، الوليد سكرية، وكاظم الخير.

قباني

بعد الاجتماع ادلى النائب قباني بتصريح جاء فيه:

“أولا: خطة النقل العام في بيروت الكبرى:

أقرت اللجنة خطة النقل العام بالنسبة لخط بيروت (شارل حلو) وصولا إلى طبرجا من خلال نظام الباصات السريع BRT.

أما بالنسبة إلى مدينة بيروت وإلى أن يتم تنفيذ الخطة التي تشمل إكمال الدراسات من قبل مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبينها لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية فإن اللجنة توصي بالآتي:

خلال مهلة شهر من تاريخه توصي اللجنة بضرورة إقرار خطة النقل العام للركاب في بيروت الكبرى التي تم إعدادها من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها بكامل عناصرها بأسرع وقت ممكن والمقدر كلفتها بحوالي 70 مليون دولار أميركي. وعلمنا أن المجلس البلدي لبيروت وافق على خطة وزارة الأشغال العامة والنقل المذكورة ومواقع الباصات. وهي (البلدية) بصدد تلزيم مواقف الباصات في بيروت الإدارية كمرحلة أولى ثم إطلاق مناقصة تأمين الباصات المطلوبة حسب خطة الوزارة الموافق عليها في مجلس الوزراء.

كذلك تم التأكيد على الأهمية الكبيرة جدا لتطبيق قانون السير من قبل قوى الأمن الداخلي لأن التشدد الفاعل يعالج نسبة غير قليلة من الازدحام.

ثم تم التأكيد على بلدية بيروت للاسراع بتنفيذ مواقف السيارات العامة المحددة. واهمية الإسراع بإحياء الشرطة البلدية للعاصمة.

وستدعوا اللجنة خلال الشهر المقبل إلى اجتماع مع وزير الداخلية وقيادة قوى الأمن من أجل تطبيق القانون بشدة.

ثانيا: مجمع ABC فردان الذي سيفتتح في 27 تموز

بالنسبة للسير في محيط مجمع ABC فردان تأكد أن التوجه هو لخطة سير هدفها الأساس منع التزاحم من التفاقم مع افتتاح ABC والابقاء على ما هو عليه حاليا. وقد وضعت حلول اختصرت بتوجيهين وربما يضاف توجه ثالث”.

كما حضر الجلسة المدير العام النقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البري والجوي الهام خباز، ممثلا المديرية العامة لقوى الامن الداخلي: رئيس شعبة المرور العقيد جهاد الاسمر المقدم عماد الجمل، رئيس المجلس البلدي بلدية بيروت جمال عيتاني، مستشار محافظ بيروت عصام قصقص، ممثل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك شربل شليطا، ممثلا هيئة ادارة السير والمركبات والاليات جان خوري وجان دبغي، نائب رئيس بلدية بيروت ايلي اندريا وعضو المجلس البلدي ماتيلدا الخوري، ممثل مجلس الانماء والاعمار فادي مطر، ممثل امانة سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية كامل ابراهيم، ممثل شركة الارض للدراسات البيئية والاجتماعية هنادي مشرفية، ممثلو مكتب خطيب وعلمي للاستثمارات الهندسية فيلمون عازار وعلي ايوب والسيدة الفايد، ممثلو مجتمع ال ABC هاني حشاش وبشير مهنا وخبراء النقل الدكتور تمام نقاش، زاهر مسعد ونبيل نقاش.