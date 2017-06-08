وزير خارجية قطر: الدوحة ترفض اي تدخلات في سياساتها وقادرة على الصمود الى ما لا نهاية

اعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، ان الدوحة “ترفض اي تدخلات في سياساتها الخارجية”، مشددا على انها قادرة على الصمود “الى ما لا نهاية” في مواجهات الاجراءات الهادفة الى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.

وجاءت تصريحات الوزير القطري في حديث الى “وكالة الصحافة الفرنسية”، ردا على مطالبة المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية حليفة، الدوحة بتغيير سياساتها الاقليمية ووقف مساندة “جماعات ارهابية” تنشط في المنطقة.

وقال ردا على مطالبة هذه الدول بلاده بتغيير سياساتها قبل اعادة العلاقات معها: “لا يحق لأحد التدخل في سياساتنا الخارجية”.

وشدد على ان قطر قادرة على الصمود “الى ما لا نهاية” في مواجهات الاجراءات ضدها، غداة إعلان مسؤولين قطريين ان مخزون قطر من السلع الغذائية الاساسية يكفي السوق القطرية لاكثر من 12 شهرا، في محاولة لطمأنة السكان اثر اغلاق الحدود البرية مع السعودية.

ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا للسعودية وقطر الى التهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الازمة، وهي الاكبر في الشرق الاوسط منذ أعوام، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.

لكن المسؤول القطري اكد ان الخلاف لن يصل الى مرحلة التصعيد العسكري، وقال: “لا نرى في الحل العسكري خيارا” للازمة”، مضيفا ان قطر “لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود الى حدودها” مع السعودية.