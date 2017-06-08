لازاريني: تعهدات التمويل لاستجابة لبنان عام 2017 تظهر تضامنا مستمرا من الشركاء الدوليين

أفاد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني أن الموارد الملتزم بها تجاه لبنان بلغت 1.41 مليار دولار حتى آخر شهر أيار 2017، وتشمل 1.10 مليار دولار كمساعدات مقدمة من المانحين في 2017، و309.6 مليون دولار من العام 2016 لدى الشركاء وصناديق التمويل. ولعام 2018 وما بعده، تعهد المانحون حتى الآن بمبلغ قدره 350 مليون دولار لدعم لبنان. دعما للأنشطة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 236.3 مليون دولار تم تقديمهم في الربع الأول من العام 2017 لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وهذا المبلغ هو أقل من نصف حجم المساعدة المبلغ عنها في العام الماضي خلال الفترة ذاتها.

وإذ أثنى لازاريني التضامن مع لبنان في بيان، أكد أن استمرار الدعم والاستجابة بشكل أسرع هما أمران ضروريان، في حين أن البيانات تشير إلى أن حجم المساعدات المقدمة للبنان في عام 2017 سيوازي على الأرجح ما كان عليه العام الفائت، إلا أنها تشير أيضا إلى تدني مستوى الإنفاق في بعض القطاعات في هذا الوقت من السنة، مما سيعرض المسار السلس لبعض النشاطات الأساسية للخطر، فضلا عن عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بالالتزامات لما بعد عام 2018.

وفي معرض تعليقه على التعهدات تجاه لبنان بعد عام 2018، أضاف لازاريني أنه “من الضروري زيادة الاستثمار في الاستقرار وبرامج خلق فرص العمل، ليس فقط من أجل استباق انخفاض حجم التمويل الإنساني، بل أيضا للوفاء بالتزاماتنا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في لبنان طوال فترة الأزمة، وتمهيد الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة.