الجيش : زورقان حربيان عدوان يخرقان المياه الإقليمية اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي عند الساعة 4,12 من فجر اليوم، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 280 مترا ولمدة 5 دقائق.

وعند الساعة 4,24، أقدم زورق مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 425 مترا ولمدة 8 دقائق.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.