توقيف فيصل حسين مملوك لارتباطه بكتائب عبدالله عزام

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المدعو فيصل حسين مملوك لارتباطه بكتائب عبدالله عزام، وقيامه بأعمال إرهابية وتطويق مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي في عرسال والاشتباك مع عناصره، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى قيامه بجرم تهريب الأسلحة والذخائر الحربية والاتجار بها لمصلحة المجموعات الإرهابية.