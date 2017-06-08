تدابير سير في الضبية بمناسبة عيد قوى الأمن الـ156

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه لمناسبة عيدها الـ156 تقيم المديرية يوم الجمعة الواقع فيه 9/6/2017، احتفالاً في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية.

لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع وقوف السيارات إعتبارا من الساعة 22.00 من تاريخ 8/6/2017 على جانبي الطريق البحرية الممتدة من قصر المؤتمرات حتى جسر الرويال.

ثانياً: إعتباراً من الساعة 5.00 حتى الساعة 12.00 من تاريخ 9/6/2017، تقفل الطريق البحريّة للسير القادم من الشمال وتحويله عبر الأوتوستراد على ضهر جسر الرويال إلى الطرقات الفرعيّة، باستثناء سيارات المدعوين لحضور الإحتفال، كما سيتم فتح الطريق خلف مطعم ZESS تسهيلاً لحركة المرور.

ثالثاً: لدى الانتهاء من الاحتفال، سيتم الابقاء على الطريق البحرية سالكة باتجاه بيروت لغاية الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.00.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.