الحجار: لبذل جهود إضافية للوصول الى مخرج انتخابي

دعا النائب محمد الحجار إلى بذل جهود إضافية للوصول الى مخرج في ما خص قانون الانتخاب لأن الوقت بات ضيقاً جداً وأيام قليلة تفصلنا عن نهاية ولاية مجلس النواب.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أعرب الحجار عن تفاؤله في الوصول الى قانون جديد قبل انتهاء المهل الدستورية، مشيراً الى ان اجتماع السرايا الاخير ناقش القانون وبقي نقطتان لم يتم الاتفاق عليهما وهما عتبة النجاح الطائفي وموضوع تمثيل المغتربين.

وعن جرائم القتل طالب الحجار بضرورة وضع حد له، داعياً الأجهزة الأمنية الى الضرب بيد من حديد والقضاء لاتخاذ الاجراءات اللزمة بحق من يمارس هكذا اعمال.