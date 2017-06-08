الرياشي: لمحاكمة سريعة لقاتل روي حاموش .. والتهنئة للواء عثمان و”شعبة المعلومات”

طالب وزير الإعلام ملحم الرياشي بمحاكمة سريعة لقتلة الشاب الضحية روي حاموش ، موجها التهنئة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان و”شعبة المعلومات” لسرعة القبض على أحد القتلة.

وغرد الرياشي عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلا: “تهانينا للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان و”شعبة المعلومات”. وأضاف: “نحو محاكمة سريعة وإقتصاص عادل.. وألف تحية لروح روي حاموش”.