عون: لإنزال أشد العقوبات بحق قاتلي روي حاموش

طالب رئيس الجمهورية ميشال عون الاجهزة القضائية بإنزال اشد العقوبات بحق مرتكبي جريمة مقتل الشاب روي حاموش والمحرضين عليها.

وفي عيد قوى الامن الداخلي، اشار الى ان حماية المواطن وحياته ورزقه وعائلته امانة في اعناقكم، ووجودكم عامل ثقة وضمانة للجميع، متوجها للعسكريي قوى الامن بالقول: “حصانتكم هي الانضباط والتجرد والتمسك بالقيم والفضائل العسكرية والمناقبية وعليكم تطبيق القانون على الجميع”.