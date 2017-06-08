4 قرارات اتهامية للمحكمة العسكرية في جرائم ارهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم اربعة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية: الانتماء الى تنظيم ارهابي وتمويل اموال والمشاركة في القتال والتحريض على الاعمال الارهابية، احال بموجبها احد عشر متهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

اتهم في القرار الاول اللبنانيين الموقوفين أحمد مسعود امون واحمد محمد امون في جرم الانتماء الى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال ونقل اموال واعتدة عسكرية ومواد غذائية بواسطة مخبأ في بيك آب الى عناصر التنظيم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على 219 عقوبات و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني اللبنانيين الموقوفين حسن حيدر وعمر اسماعيل في جرم الانتماء الى تنظيم ارهابي واقدام الثاني على التحريض والتدخل في الاعمال الارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة بالنسبة الى الاول وهي عينها معطوفة على المادة 219 و217 بالنسبة الى الثاني.

واتهم في القرار الثالث الفلسطيني الموقوف محمد خالد حمدان ورفاقه اربعة فلسطينيين فارين من وجه العدالة في جرم الانتماء الى مجموعة بلال بدر في مخيم عين الحلوة ومبايعة جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد عناصر منظمة فتح واللجنة الامنية داخل المخيم سندا الى المواد 335 عقوبات المادتين 5- 6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الرابع السوريين الموقوفين عدنان حمادة وشقيقه محمد في جرم الانتماء الى جبهة النصرة بهدف القيام بأعمال ارهابية في عرسال وتحويل اموال الى الجبهة في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و316 مكرر عقوبات.