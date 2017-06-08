الشرطة البريطانية فجّرت سيارتين قرب المقر الجديد للسفارة الأميركية

قامت الشرطة البريطانية مساء الأربعاء، بتفجير سيارتين بالقرب من المقر الجديد لـ السفارة الأميركية في لندن ، الذي لم يفتتح بعد، في جنوب العاصمة . وذلك عقب تلقي بلاغ بوجود سيارتين خاليتين اتضح فيما بعد أنه ليس فيهما شيء مريب.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه تم تنفيذ تفجير (تحت السيطرة) عند نحو الساعة 6:37 مساء، بالتوقيت المحلي. وأضافت أن ضباطا مختصين حضروا إلى الموقع وتم إغلاق المنطقة بالكامل.

من جهتها قالت متحدثة باسم السفارة الأميركية في لندن ، إنه لم يكن هناك دبلوماسيون في موقع البناء.