بعد توقيف قاتل روي… شريكه رهن الاعتقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي:

“بعد عملية رصد دقيقة وتعاون مع مديريات الأجهزة الأمنيّة، تمكّنت دوريّة تابعة للمديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة المحامي الاستئنافية في جبل لبنان، من توقيف المدعو (ه. م) في منطقة نهر ابراهيم.

وهو أحد الأشخاص المشاركين في قتل الشاب روي الحاموش ليل أمس في محلّة الكرنتينا. الموقوف من مواليد 1992 من بلدة جربتا في محافظة البقاع بقضاء بعلبك”.