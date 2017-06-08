جريصاتي: أصبحنا على مشارف صدور القرار الإتهامي بقضية إستشهاد القضاة الأربعة

لمناسبة الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد القضاة الأربعة في صيدا، وعد وزير العدل سليم جريصاتي اللبنانيين بأن العدالة ستأخذ مجراها بالإقتصاص من المجرمين وأننا أصبحنا على مشارف صدور القرار الإتهامي، وهو يعي أن العدالة المتأخرة لا يمكن أن تكون مثالية، ولكنها أفضل من ألا تأتي، لا سيما وأن الشهداء الأبرياء هم من القضاة أنفسهم الذين إستشهدوا على قوس العدالة بمعرض تأديتها، وهذا ما يشرفهم ويشرف ذويهم والجسم القضائي بأكمله.

وتابع، في بيان: “إن ذكرى الثامن من حزيران ستبقى ماثلة في أذهاننا ما حيينا وما نبض فينا وفي سوانا في كل حين نبض العدالة والحق.

إن لبنان يفخر بقضاته، بالرغم من بعض أجواء التجريح التي لا يمكن أن تخدش جسم القضاء النقي، وإن وزير العدل سليم جريصاتي يرى في كل قاض رسولا من رسل الحق والوئام.

إن إحياء الذكرى في صيدا له رمزيته، إلا أن هذه الذكرى سيتم إحياؤها أيضا في قصر العدل في بيروت في مناسبة عامة تعني كل قضاة لبنان كما عنى لهم الإستشهاد في حينه”.