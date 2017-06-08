“العدرا ام الكل” في مدرسة مار شربل

برعاية بلدية درعون – حريصا، نظمت مدرسة مار شربل التابعة للرهبانية اللبنانية المارونية ريسيتالا مريميا بعنوان ” العدرا ام الكل” بإدارة المرنمة كلارا عقيقي. ٧٠ تلميذا حولوا مسرح المدرسة الى واحة سماوية على انغام الالحان المريمية. وتقدم الحضور المدبر جوزيف قمر ومدير عام مدارس الرهبانية الاب يوسف سليمان ،المهندس نيزار شمالي راعي الاحتفال ومدير المدرسة الاب ايلي قرقماز والاساتذة وهالي التلامذة. وقدمت الريسيتال الاعلامية ماغي عون.