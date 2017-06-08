طائرة من دون طيار للنظام السوري تهاجم التحالف الدولي

أسقطت القوات الاميركية طائرة من دون طيار يرجح انها لقوات موالية للنظام السوري بعدما اطلقت النار على قوات التحالف قرب التنف في سوريا، بحسب ما أعلن ناطق عسكري باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الخميس.

وقال الكولونيل ريان ديلون عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من بغداد ان الطائرة من دون طيار التي اسقطت لم تتسبب باضرار لقوات التحالف التي اطلقت النار ايضا في وقت سابق على آليتين لقوات النظام اعتبرت انهما “تشكلان تهديدا”.

واكد الناطق ان “التحالف لا يسعى الى محاربة النظام السوري او القوات الموالية له لكننا نبقى مستعدين للدفاع عن انفسنا في مواجهة اي تهديد”.

وهو الحادث الثالث بين القوات الموالية للنظام والتحالف قرب التنف منذ منتصف ايار.

وتتواجد قوات خاصة اميركية وبريطانية منذ عدة اشهر في التنف لتدريب قوات سورية محلية بهدف محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

واقام التحالف الدولي منطقة امنية في دائرة بشعاع 55 كلم في محيط المدينة يعتبر اي توغل فيها بمثابة تهديد.