مصادر عسكرية رفيعة: الجهوزية الأمنية في أعلى مستوياتها

أكدت مصادر عسكرية رفيعة أن الحرب الإستباقية التي يشنها الجيش والقوى الأمنية ، نجحت مرة جديدة في الحؤول من دون حصول تفجير إرهابي كبير كان سيستهدف منطقة لبنانية، من خلال القبض على الشبكة الإرهابية التي كانت تتولى التحضير للقيام بهذا التفجير.

وشددت المصادر في تصريحات إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، على أن جهوزية الجيش والقوى الأمنية في أعلى مستوياتها لمواجهة المخططات الإرهابية التي تعمل لزعزعة الإستقرار في لبنان .

وجددت المصادر الأمنية الرفيعة التأكيد أن التنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لرصد وتعقب تحركات الإرهابيين وتوقيفهم، وكذلك الأمر تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود في مواجهة الجماعات المسلحة التي أصبحت في وضع لا تحسد عليه، جراء ضربات الجيش والخسائر المتتالية التي ألحقها بها.