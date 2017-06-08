ترامب مخاطبا إيران: من يدعمون الإرهاب سيكونون من ضحاياه

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بعد الإعتداءات الدامية التي استهدفت العاصمة طهران وتبناها تنظيم “داعش”، من أن من يدعمون الإرهاب يعرضون أنفسهم ليكونوا من “ضحاياه”.

وقال ترامب في بيان: “نشير إلى أن الدول التي تدعم الإرهاب يمكن أن تصبح من ضحايا الشر الذي تدعمه”.

من جهة أخرى، أكد ترامب في البيان ذاته، أنه يصلي من أجل “الشعب الإيراني” و”الضحايا الأبرياء” لإعتداءات طهران ، التي تبناها تنظيم “داعش” وأوقعت 13 قتيلا.

ولا تقيم واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية. وكبح ترامب بعض التحسن الذي سجل في علاقات البلدين في عهد سلفه باراك أوباما الذي شهد توقيع اتفاق حول “البرنامج النووي الإيراني .

ووعد ترامب أثناء حملته الإنتخابية بـ”تمزيق” الإتفاق النووي ، ووجه في الأسابيع الأخيرة بوضوح سياسته الخارجية الرافضة لسياسة إيران الداعمة للإرهاب.

وفي زيارته أخيرا إلى الرياض ، اتهم ترامب طهران بـ”تمويل وتسليح وتدريب إرهابيين (..) يشيعون الخراب والفوضى عبر المنطقة” ودعا إلى “عزل” إيران .

من جهته صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 على قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران، لا سيما بسبب “دعمها لأنشطة إرهاب دولي”. وسيتم التصويت مجددا على النص في وقت لاحق لإقراره بشكل نهائي.

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