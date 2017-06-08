الكونغرس الأميركي يستمع إلى خبراء لتجفيف تمويل “حزب الله”

عشية اجتماع الكونغرس الأميركي اليوم في جلسة مخصصة لمتابعة موضوع فرض عقوبات على “حزب الله”، أوضحت مصادر ديبلوماسية في واشنطن ، أنّ الجلسة لن تُناقش قانون العقوبات بحد ذاته إنما سيُصار خلالها إلى الاستماع لأربعة خبراء يمثلون أمام أعضاء الكونغرس اليوم للإدلاء بشهادتهم حول الوسائل التي يرون ضرورة اعتمادها بغية تجفيف مصادر تمويل “حزب الله”.

ولفتت المصادر الديبلوماسية لصحيفة “المستقبل الإنتباه، إلى أنّ النسخة الأولى لقانون العقوبات التي تم تداولها إعلامياً في المرحلة السابقة، لم تعد هي نفسها، بل طرأت عليها تعديلات من المقرر أن تتضح تفاصيلها تباعاً بعد الانتهاء من مناقشتها في الكونغرس .

وكان وفدان نيابي ومصرفي زارا الولايات المتحدة الأميركية الشهر الفائت، وناقشا مع مسؤولين أميركيين في هذا الملف وفي تداعياته على القطاع المصرفي.

ومن المقرر أن تعقد في مجلس النواب الأميركي اليوم جلسة استماع تحت عنوان “إستهداف الشبكة المالية لـ”حزب الله”: الخيارات المتاحة”.