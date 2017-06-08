طقس ربيعي دافئ والحرارة فوق معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع ابتداء من الظهر حيث يتكون الضباب على المستويات المنخفضة وتسوء معه الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة طقس ربيعي دافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقائها فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع ابتداء من الظهر حيث يتكون الضباب على المستويات المنخفضة وتسوء معه الرؤية أحيانا.

السبت:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وبقاء الرطوبة مرتفعة نسبيا مع احتمال تكون بعض الضباب على المرتفعات.

الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الأرز من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

الانقشاع جيد.

الرطوبة على الساحل بين 45 و 70%

حال البحر معتدل حرارة سطح الماء 27 درجة.

الضغط الجوي 759 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 27:05 ساعة غروب الشمس: 38:19