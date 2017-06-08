هذا ما اشترته الجدة علم الدين لحفيديها

منذ يومين، وتحديداً في 6 حزيران، تغيّرت حياة النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين بعد مرور حوالي 3 سنوات على زواجهما.

فأمل وضعت أوّل أولادهما وهما التوأم إيلا وألكسندر وبحسب ما ورد في موقع E! News، أُعطي النجم مهدّئات وسيتعافى في غضون أيام قليلة غير أن الجميع سعيداً وبصحة جيدة. وقالت مصادر خاصة بالموقع أن جورج سعيداً للغاية و لم يترك جنب أمل كما أن الأصدقاء بدأوا بإرسال الهدايا من كافة الدول.

كما والتقطت صور لوالدة أمل وهي تتسوّق في محال للأطفال بعد ساعات قليلة من وصولها الى لندن. فشوهدت الجدّة وهي تشتري جوربين من القطن العضوي، الأول رمادي طبعت عليه رسمة دبّ، والثاني أخضر مع رسمة أرنب . وتحدّثت الجدة علم الدين الى احدى وسائل الصحافة الفرنسية وأفادت أن الولادة كانت سهلة ولم تحصل أي مضاعفات مشيرة الى أن الطفلين جميلين وبصحة كاملة.

غير أن والدة جورج أفصحت بحديث لوسيلة اعلامية أميركية أن إيلا وألكسندر يتمتّعان بشعر داكن اللون وهما رائعين مؤكّدة أن ألكسندر قد ورث أنف والده.